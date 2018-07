Economie

SENEGAL: Progression des dépenses publiques et hausse modérée des ressources en fin mai (DPEE)

L’exécution budgétaire s’est traduite par une progression des dépenses publiques et un accroissement modéré des ressources budgétaires au cours des cinq premiers mois de 2018, selon la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).



‘’En effet, les dépenses se sont établies à 1165,7 milliards à fin mai 2018 contre 1131,4 milliards un an auparavant, soit une hausse de 3%’’, indique la DPEE dans le Point mensuel de conjoncture, une publication paraissant au plus tard 30 jours après la fin de la période étudiée.



Le document consulté par l’APS relève que les ressources et dons mobilisés se sont évalués à 869,9, augmentant de 2,4% en glissement annuel.



‘’Au total, le solde budgétaire, dons compris, est estimé en déficit de 295,9 milliards contre un déficit de 282 milliards un an auparavant’’, selon la même source.

APS

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre