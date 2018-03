SENEGAL: Démarrage ce 1er mars de la révision des listes électorales

La révision ordinaire des listes électorales débute ce jeudi 1er mars 2018. En effet, Macky Sall a fixé par décret la période de révision des listes électorales. Celle-ci va du 1er mars au 30 avril, selon la Direction générale des élections. Laquelle précise que cette révision concerne le Sénégal et l'étranger. Durant la période retenue, les potentiels électeurs devront s'inscrire pour avoir le droit de voter aux prochaines élections dont les plus proches sont la présidentielle de 2019 et les locales de la même année.