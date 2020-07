Politique

SÉNÉGAL : 156 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 64 nouveaux guéris, 2 nouveaux décès et 28 cas graves en réanimation.

Sur 1963 tests réalisés, 156 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 7,95%. Il s’agit de 128 cas contacts suivis et 28 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Popenguine (3), Thiès (3), Guédiawaye (2), Pikine (2), Touba (2), Rufisque (2), Ziguinchor (2), Diamnadio (1), Diourbel (1), Fatick (1), Kaolack (1), Keur Massar (1), Mbao (1), Mbour (1), Mermoz (1), Ndoffane (1), Ouakam (1), Richard-Toll (1) et Vélingara (1).

64 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.

28 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

2 nouveaux décès liés à la Covid-19, enregistrés.

A ce jour, le Sénégal compte 9961 cas positifs dont 6655 guéris, 200 décès et 3105 encore sous traitement.

