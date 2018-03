International

SECURITE: Macky SALL condamne fermement les attentats de Ouagadougou(Burkina Faso)

Le chef de l’Etat sénégalais a condamné fermement les attentats de Ouagadougou qui ont fait, vendredi, plusieurs morts, et appelle à la ‘’solidarité’’.





‘’Je condamne fermement les attentats de #Ouagadougou et exprime mon soutien total au peuple burkinabé. Mes pensées se tournent vers mon frère @RochKaborepf et les proches des victimes. Face à la barbarie, notre solidarité reste un rempart précieux’’, écrit Macky Sall sur tweeter.



Des attaques ont visé, vendredi, l’ambassade de France à Ouagadougou, ainsi que l’état-major des forces armées burkinabés et l’Institut français.



Au moins huit assaillants et sept membres des forces de l’ordre ont été tués, selon un décompte officiel.



D’autres sources font état d’une trentaine de morts.



Le Burkina Faso est devenue la cible d’attentats ces dernières années.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre