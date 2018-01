Société

SECURITE: BAISSE DE LA CRIMINALITÉ ENTRE 2015 ET 2017 (RAPPORT)

La criminalité a baissé de 35% entre 2015 et 2017 en raison des opérations de sécurisation organisées par la Direction de la sécurité publique, a appris l’APS, vendredi.





"La criminalité a baissé de 35% entre 2015 et 2017 en raison des opérations de sécurisation organisées, tout au moins hebdomadairement sur l’ensemble du territoire national, et particulièrement à Dakar, notamment à Guédiawaye, aux Parcelles assainies et à Grand Yoff" renseigne le rapport d’activités 2017 du ministère de l’Intérieur.









Selon ce document, "sur les 8.409 individus déférés au parquet en 2017, seuls 291 sont dans un cas de délinquance pathologique ou d’exclusion, soit 3,46%. Seules 5 armes à feu, 108 armes blanches et 15 coupe-coupes ont été saisies".





Les différentes arrestations ont permis de démanteler 79 bandes d’individus dangereux et de sérier 193 malfaiteurs notables, rapporte la Direction de la sécurité publique. Elle ajoute par ailleurs que, 157 personnes ont été interpellées pour atteinte aux mœurs.





"En 2017, pour diverses infractions, 33 419 individus ont été interpellés par ses services, dont 302 étrangers, 8459 d’entre eux ont été déférés au parquet dont 292 étrangers. Ce chiffre est en baisse par rapport à l’année 2016 qui a compté 49 951 dont 387 étrangers avec 11 061 déférés dont 349 étrangers", lit-on dans le rapport.





Il en déduit que "la criminalité, au regard de tout ce qui précède, connaît une baisse de 33,09% pour les nationaux et 20,155% pour les étrangers".

AAD Senxibar

