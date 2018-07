Flash actualité - Dernière minute

SANTE: L’Etat met 65 milliards pour la lutte contre le paludisme

SENXIBAR- L’Etat du Sénégal est en croisade contre la maladie du paludisme selon le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) repris par le quotidien l'AS. Dr Doudou Sène annonce que pour les trois prochaines années, l’Etat va financer une enveloppe de 65 milliards de franc pour éradiquer la maladie. Actuellement, le paludisme est presque cantonné sur certaines zones, notamment Tambacounda, Kédougou, Kolda et la zone centre Diourbel et Kaolack. Dans certaines régions, selon Dr Sène quelques cas sont enregistrés. Pour le cas de Mbour, Dr Séne révèle que la maladie a connu un recul drastique et figure parmi les zones où il y a 5 cas pour 1000 habitants comme Matam, Louga, Saint Louis. Fort de ces résultats, il espère que d’ici 2030, le paludisme sera éliminé au Sénégal. Les distributions de moustiquaires vont se poursuivre sur l’ensemble du territoire.



AAD Senxibar

