SANTE: 48 milliards FCFA de la Corée du Sud pour financer la construction d'un Centre national d'Oncologie au Sénégal

"Le gouvernement du Sénégal et la coopération coréenne ont conclu le 23 mai 2018, l’accord de financement relatif au projet de construction et d’équipement du centre national d’oncologie, pour un montant de 48 milliards de francs" CFA, annonce le ministère sénégalais de l’Economie, des Finances et du Plan dans un communiqué.



Cet accord de financement a été conclu en marge des Assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), ouvertes lundi à Busan, en Corée du Sud.

La construction d’un centre national d’oncologie fait partie des "projets phares" du Plan Sénégal émergent, un condensé de projets et programmes économiques et sociales devant permettre au pays d’atteindre l’émergence à l’horizon 2035.

Ledit projet dédié au traitement et à la lutte contre le cancer vise notamment à construire une infrastructure sanitaire spécialisée sur le cancer pour offrir des soins, délivrer des enseignements et effectuer des recherches en vue de réduire les évacuations "coûteuses des patients vers l’étranger pour le traitement de cette pathologie", rapporte le communiqué.