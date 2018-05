Senxibar

SANCTION DISCIPLINAIRE: Capitaine Mamadou Dièye risque la radiation

SENXIBAR- L'affaire du capitaine de l'Armée, Mamadou DIEYE continue encore de défrayer la chronique. Après la mise mise aux arrêts l'ancien Saint-Cyrien, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) rompt enfin le silence. Le quotidien l'AS rappelle que depuis l’arrestation du capitaine Mamadou Dièye, l’Etat-major général des armées s’est emmuré dans un silence. Dans un communiqué, la Dirpa renseigne que le Capitaine Dièye avait écrit une demande de disponibilité le 9 février 2017. Sans attendre la réponse, selon la Dirpa, il a abandonné son unité pour se rendre à Mbour pour travailler pour le compte d’un privé. Ne s’arrêtant pas là, indique la même source, l’officier subalterne a déserté encore en avril. Avant d’être arrêté et ramené. L’étatmajor général des Armées rappelle qu’une demande de disponibilité tout comme celle de démission n’a d’effet que si elle est acceptée par le chef de l’Etat.

La DIRPA annonce que le Capitaine Dièye fait l’objet de sanctions disciplinaires. Elle prévient, toutefois, que ces sanctions disciplinaires n’excluent pas d’autres sanctions d’ordre statutaires, notamment la traduction devant un conseil d’enquête en vue de sa radiation. Pour les actes que l’Etat-major général juge graves, le Capitaine DIEYE sera traduit devant les juridictions ordinaires à formation spéciale pour désertion à l’intérieur et en temps de paix. L’état-major général dénonce également ce qu’il appelle la campagne de dénigrement contre l’Armées.

AAD Senxibar

