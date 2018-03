Faits Divers

SAINT-LOUIS: Deux mineurs tentent de violer une vieille de 70 ans

SENXIBAR- Dans la nuit du 22 au 23 Février, la propriétaire du Restaurant «La Saigonaise» (sis à Saint- Louis, non loin du Commissariat d’arrondissement de l’Ile), une Vietnamienne d’origine belge, a reçu la visite nocturne de deux individus. Selon le quotidien l'AS, Y S et I D, élève et apprenti pêcheur ont escaladé le mur de la maison. Celle-ci est contiguë à son restaurant et elle y élevait des pigeons de race, qui ont tous été volés. Ayant fait un tour au poulailler où ils n’ont rien trouvé à emporter, les quidams ont alors décidé d’entrer dans la maison où ils ont surpris la vielle dame bien au chaud sous sa couverture, plongée dans les bras de Morphée. Ils ont réveillé la Vietnamienne, l’ont déshabillée, brutalisée et s’apprêtaient à abuser d’elle lorsque la restauratrice leur a proposé 100 000 Fcfa. Elle se dépêche de préciser que les espèces sonnantes et trébuchantes sont au restaurant et qu’il va falloir la suivre.

Les garçons ont mordu à l’hameçon et dès qu’ils sont sortis de la maison, la vieille dame a sifflé. Les deux gosses ont de nouveau escaladé le mur et pris la tangente. Sans tarder, la Vietnamienne s’est rendue à la Police. Les investigations aussitôt menées ont permis d’interpeller au cours de la nuit, vers 03 h, le premier voleur, puis le second. Dos au mur, ils n’ont eu d’autre choix que de reconnaître les faits. Lorsque les mamans des deux suspects ont vu que la Vietnamienne, déboussolée, pouvait être l’arrière grand-mère de leurs rejetons, elles n’ont pu s’empêcher de verser de chaudes larmes, à l’idée qu’ils ont tenté de la violer. Ils ont été déférés devant le Procureur pour violation de domicile, tentative de viol et coups et blessures volontaires (Cbv).

AAD Senxibar

