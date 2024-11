Rupture avec Iron : Khaby Lame ramasse plus d'un milliard de francs Cfa

Dans sa livraison de ce mardi, Les Échos explique comment l'influenceur sénégalo-italien, Khaby Lame, a été grugé par le Gestionnaire de médias sociaux, entrepreneur et propriétaire d’Iron Corporation, Alexandro Riggio.



«Lorsque l'influenceur a commencé à faire ses premiers pas, Riggio, qui avait compris son potentiel, l'a associé à Iron, lui accordant 10% des actions» avant de «vendre 40% de la société» au célèbre tiktokeur à 4 000 euros, soit plus de 2 milliards de francs Cfa, rembobine le journal. La même source avance que «l'Italien avait roulé dans la farine» Khaby Lame, «en ne lui accordant que 10% des revenus générés» par son partenaire, entre autres griefs.



«Khaby Lame bossait pour accroître la notoriété des personnalités [à l'instar de Serena Williams, Alvaro Morata, ...] alors qu'il générait plus d'un milliards de revenus que ces stars», poursuit le journal.



La même source, révélant le dénouement de l'affaire, précise que Kahy Lame, «au lieu de poursuivre en justice celui qui a bien profité de lui, a opté pour une rupture à l'amiable» : «La rupture [...] a été si dure sur le plan personnel que le jour du divorce professionnel, les deux ont préféré ne pas y assister en personne. Pour régler ses comptes, Khaby Lame a envoyé son frère ainé Modou Bousso, tout comme Riggio a envoyé son frère aîné Fausto. Les deux hommes ont signé devant le notaire Marco Salzano de Luna de Caronno Pertusella la séparation formelle dans la société commune Iron corporation SRL. [...]. Une procédure qui permet au célèbre tiktokeur de récupérer une manne financière d'un milliard de francs Cfa.



Iron a laissé des plumes, en clôturant l'année avec une baisse de 5 milliards (la société a gagné 1 milliard 941 millions 889 mille 808 F CFA, en 2024, contre plus de 7 milliards, lors du précédent exerce, croit savoir Les Échos. Qui indique, concernant Khaby Lame, que celui-ci s'est empressé d'investir ses dividendes en créant une autre société, Klame srl, dont 90% lui appartiennent et les 10% restants enregistrés au nom de son frère aîné, Modou Bousso.



La société a très vite fait un bénéfice de près de 240 millions de francs.