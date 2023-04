Rumeurs sur des numéros de série des billets : Les précisions de la BCEAO !

Dans les réseaux sociaux, il est raconté que certains billets de 10.000 francs Cfa ou encore de 5000 francs Cfa portent de faux numéros de série et que les commercent commencent à les refuser. La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest a tenu à faire une précision.



La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest a tenu à faire quelques précisions, suite à la diffusion de rumeurs selon lesquelles certains billent de banques pourtant certains numéros de série sont faux. Dans un communiqué de presse parvenu à iGFM, elle explique que les lettres A, B, C, S, D, H, K, et T qui figurent sur les billets de son émission sont destinées à d’autres fins que celles d’authentification.



«Et donc, les billets portant n’importe laquelle des lettres susvisées ont cours légal et pouvoir libératoire dans chaque État membre de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). En conséquence, la Banque Centrale réaffirme qu'en vertu des textes en vigueur, ces billets, une fois authentifiés, doivent être obligatoirement acceptés comme moyens de paiement dans les transactions entre les agents économiques, notamment par les vendeurs de biens et services», précise-t-elle.



La Bceao a tout de même tenu à avertir les commerces qui refuseraient des billets de banque : «Tout refus d'acceptation d'un billet ou d'une pièce ayant cours légal et pouvoir libératoire dans un Etat membre de l'UEMOA constitue une infraction sanctionnée par les textes en vigueur», a-t-elle indiqué, rappellant aussi que les modalités d’authentification des billets figurent sur son site internet.