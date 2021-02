Rufisque: On en sait un peu plus sur le jeune couple retrouvé mort

Deux conjoints (un homme et une femme) ont été retrouvés morts, dans leur appartement, sis au quartier Bata, dans la commune de Rufisque-Ouest. Selon les informations de "Les Échos", rapportées par Seneweb, les circonstances de leur mort ne sont pas encore élucidées et la police a ouvert une enquête.



Mais, d'après les informations du journal "EnQuête", le couple battait de l’aile depuis un certain temps. Aïcha Thiam avait décidé de divorcer d’avec son mari Fotidji Coulibaly. Et, ce dernier menaçait de se suicider si sa femme le quittait. Hier soir, l’épouse lui a fait part de sa détermination à quitter le domicile conjugal. Elle avait même donné rendez-vous à son frère devant l’usine Bata pour venir la récupérer.



Son frère, une fois sur les lieux, l’a appelée en vain. Il a appelé l’aîné de la famille pour aller vérifier dans l’appartement. Une fois sur place, ils ont trouvé le couple mort, un gaz, un briquet, une bouteille contenant un liquide blanchâtre, les murs de la chambre noirâtre et le matelas calciné.



Aux dernières nouvelles, les dépouilles mortelles ont été acheminées à l’hôpital Le Dantec pour autopsie.