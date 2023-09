Royal Air Maroc et Air Sénégal signent un partenariat stratégique pour stimuler les échanges

Les présidents directeurs généraux de Royal Air Maroc, Hamid Addou, et d'Air Sénégal, Alioune Badara Fall, ont officiellement conclu un Mémorandum d'Entente (MoU) lors d'une cérémonie à Casablanca. Ce MoU établit un partenariat stratégique entre les deux transporteurs aériens, ouvrant la voie à une coopération à long terme.

Ce partenariat vise à renforcer les liens économiques, sociaux et culturels entre le Maroc et le Sénégal, deux pays frères. Il promet des avantages significatifs aux deux compagnies aériennes, ainsi qu'à leurs passagers, grâce à une augmentation des connexions possibles et à une plus grande diversité d'options en matière d'horaires et de jours de service.

Un élément clé de cet accord est la mise en place d'un accord « Codeshare », permettant aux passagers d'acheter leurs billets auprès de l'une ou l'autre des compagnies et de voyager sur les vols de Royal Air Maroc ou d'Air Sénégal. En outre, le MoU envisage une coopération accrue dans les domaines de la maintenance, de l'affrètement d'avions et des opérations au sol. Les deux compagnies pourront également collaborer sur des aspects liés à la formation du personnel, à la gestion et à l'organisation, ainsi qu'à la communication et à la digitalisation des services.

Hamid Addou, le PDG de Royal Air Maroc, a souligné : "Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans la lignée des excellentes relations entre nos deux pays, et nous avons exprimé notre ferme volonté de construire un partenariat stratégique et durable avec Air Sénégal."

Alioune Badara Fall, le PDG d'Air Sénégal, a ajouté : "Royal Air Maroc et Air Sénégal concrétisent aujourd'hui la volonté des plus hautes autorités de nos pays respectifs de développer ce pont aérien, tant en termes de transport des passagers que de cargo. Cet accord Sud-Sud nous engage au respect des standards internationaux pour le bien commun de nos futurs passagers Royal Air Maroc / Air Sénégal."