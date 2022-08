Risques de débordement des fleuves Sénégal et Gambie : La Station Hydrométrique De Kédougou Frôle La Côte D’Alerte

Les risques de débordement des cours d'eau sont bien réels dans le département de Kédougou. En effet, la hausse du niveau de l’eau est effective à la station hydrométrique de Kédougou. La hauteur affichée des eaux est de 6,92 m à quelque 0,8 m de la côte d’alerte de la station de Kédougou qui est de 7m. Si cette tendance se maintenait les prochaines heures, le fleuve Gambie pourrait sortir de son lit, affirme le chef de la brigade des ressources en eau des régions de Tambacounda et kédougou qui gère le fleuve Gambie et ses affluents. Mamadou Diop d’ajouter : « Au niveau de cette station de Kédougou, l’évolution du plan d’eau a été rapide durant ces dernières quarante-huit heures. Une onde de crue est apparue pendant la deuxième décade du mois d’août et cette situation s’est poursuivie durant le weekend dernier entrainant ainsi une hausse du niveau d’eau qui atteint actuellement 6,92m. Donc à l’heure actuelle, la situation est inquiétante; vous voyez que le fleuve n’est plus qu’à quelques centimètres de la côte d’alerte. », soutient-il.

Au regard des prévisions de l’ANACIM de ce jour qui annoncent des activités pluvio orageuses sur les localités du Sud-Est, l’axe Kédougou, Mako et Gouloumbou devrait faire l’objet d’une surveillance rapprochée surtout quand on sait que l’état de propagation de l’onde de crue est de soixante-douze heures.