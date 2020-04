Revivez sur Senego TV-Plateau : Islam et tradition, Regards croisés sur le covid-19

Quels regards l’Islam et la tradition portent sur le covid-19 ? Oustaz Sankhé et Imam Wagane Sène ouvrent leur laboratoire aux internautes.



Les invités de Ngoné Diop Niasse et Pape Maguatte Bâ, ce mardi 28 avril, abordent le dangereux virus, à travers respectivement le Livre sacré de l’Islam et le Bois sacré.



Au total, à ce jour d’aujourd’hui, 823 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 296 guéris, 9 décès, 1 évacué et 517 sous-traitement.





