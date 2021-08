«Revenge porn» : La victime de Dieyna Baldé et de son frère Aly est l’artiste Bril Figth 4

L’affaire de la jeune chanteuse Dieynaba Baldé plus connue sous le nom de Dieyna de Sen Petit Gallé commence à révéler ses secrets. Alors qu’elle est en position de garde-à-vue depuis hier dans les locaux de la Division spéciale de cybercriminalité (Dsc) avec son son grand frère Aly Baldé, beaucoup d’observateurs ont cru que c’était le second round de l’affaire de viol suivi de grossesse dans laquelle est impliquée Mamadou Diop Iseg. Mieux, ils ont pensé que c’est ce dernier, en liberté provisoire dans cette histoire, a saisi la justice pour essayer de laver son honneur surtout suite aux images indécentes publiées sur lui au début de l’éclatement des faits.



Ainsi, Libération dans sa parution du jour à levé un coin du voile. Dieyna Baldé et Cie ont été arrêtés suite à une plainte du producteur, chanteur, compositeur, Beatmaker et rappeur Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight 4. Ce dernier, rapporte la source, entretenait une liaison secrète avec la jeune «star», par ailleurs accusatrice de Diop Iseg, père de la chanteuse Abiba.



Actuellement, les mis en cause sont interpellés pour vol de téléphone portable, collecte illicite de données à caractère personnel, chantage, intrusion et sabotage d'un système informatique.