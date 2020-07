Révélations - Qui a peur que Cissé Lô largue les "cafards de la République"? "Homosexuels" ou "drogués"?

Au chapitre des déballages, Moustapha Cissé Lô semble oublier de mettre un masque. Il a dressé une longue liste de projets qui seraient surfacturés. Il a nommément évoqué la réfection du building administratif. Un projet qui a officiellement coûté 17 milliards et qui serait surfacturé,selon lui. Le parlementaire a aussi dit que le Train express régional (Ter) a fait l’objet de surfacturation, renseigne Lii Quotidien.



Le Ter, un projet à milliards, qui a fait couler beaucoup de salive et d’encre.

Cissé Lô ne s’est pas arrêté là. Il a multiplié les accusations sur de supposés détournements de deniers publics. En substance, il a affirmé que des pontes du régime se la coulent douce avec l’argent du contribuable. Il a même accusé Yakham Mbaye et Farba Ngom de se payer certains luxes avec de l’argent public.



N’est-ce pas lui qui affirmait connaitre «les homosexuels», nichés au cœur de la République ? N’est-ce pas lui qui a également martelé qu’il connait les trafiquants qui inondent le pays de la drogue et dont il détient la liste ?