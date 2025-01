Retrait de l’Armée française : le journal Enquête établit «la vérité sur les discussions entre Paris et Dakar»

Le sujet du retrait des troupes militaires françaises établies du Sénégal a jeté ces dernières semaines un coup de froid sur l’axe Paris-Dakar. Au Président Emmanuel Macron qui a déclaré que les deux pays étaient en discussions sur le sujet et que le sien a volontairement laissé la primeur de l’annonce du départ à son partenaire, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a opposé un démenti. Sur X, le chef du gouvernement a en effet posté que le Sénégal a souverainement décidé de la fin de la présence militaire française sur son sol, qu’aucune négociation préalable n’a été engagée en ce sens.



Dans son édition de ce lundi 13 janvier, Enquête remet le sujet sur la table, s’appuyant sur les confidences de sources anonymes. Le journal rapporte que celles-ci distinguent deux choses : l’annonce de la date de départ des troupes françaises, faite par le Président Diomaye Faye le 31 décembre dans son discours à la Nation, et l’existence ou non de négociations préalables en ce sens entre les deux pays.



«Sur le premier point, Ousmane Sonko a totalement raison», tranche le journal, rappelant que le Président sénégalais, sans concertation avec son partenaire, avait annoncé le départ des militaires français, d’abord le 28 novembre, dans des médias de ce pays, puis le 31 décembre en fixant cette fois-ci l’échéance à courant 2025. «Paris a été surprise par» les deux annonces de Diomaye Faye, rapporte Enquête avant de compléter : «Ce qui a le plus surpris les Français, c’est moins le fait d’avoir annoncé le départ que la manière avec laquelle cela a été fait.»



Au sujet de négociations antérieures, évoquées par Macron, le journal avance qu’il convient «de relativiser un peu les propos du Premier ministre». «Cela fait des mois que les deux États travaillent dans [la] dynamique [d’un retrait] et il n’y a eu aucun problème», révèlent les sources du quotidien d’information. Certes ces dernières écartent l’avènement «de négociations ‘formelles et concrètes’ sur les modalités de ce retrait des éléments français au Sénégal», mais elles assurent que «le sujet a été au cœur des discussions entre les deux parties à plusieurs reprises, notamment à l’occasion des déplacements du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en France».



Pour ses 100 jours au pouvoir, le 13 juillet 2024, le chef de l’État avait d’ailleurs déclaré que la question du retrait des troupes françaises a été abordée avec son homologue français lors d’une visite à Paris. Enquête rappelle que Diomaye Faye avait ajouté : «Depuis quelques années, on a institué un séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal. Les deux parties sont en train de travailler sur tous les accords qui nous lient. Qu’il s’agisse des accords militaires, des conventions fiscales ou d’autres accords ou projets sur lesquels nous coopérons.»



Sur la date et les modalités, le Président sénégalais n’avait donné aucune indication. Il disait : «Les modifications qui doivent intervenir dans les relations entre les deux pays doivent être, de mon point de vue, discutées en toute sérénité et en toute amitié. Je ne pense pas qu’on ait besoin aujourd’hui, quel que soit le partenaire, d’avoir des ruptures brutales.»



Les sources d’Enquête sont formelles : les négociations entre les deux pays pour un retrait des troupes françaises du Sénégal remontent à l’ère Macky Sall. Et qu’elles devaient aboutir notamment à une «réorganisation profonde avec une diminution des emprises» dès l’été 2024.



Le journal informe que l’ancien chef de l’État et son homologue français avaient évoqué le sujet lors d’un entretien en avril 2023. Le 15 mai 2024, poursuit Enquête, une commission mixte composée de hauts officiers des deux pays a été mise en place pour traiter la question.



«Depuis lors, les militaires français attendent juste la partie sénégalaise pour savoir sur quel pied danser et travailler, le cas échéant, sur un calendrier de départ», soufflent les informateurs du quotidien d’information.