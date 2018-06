Senxibar

Retour au bercail: 180 migrants sénégalais rapatriés de l'enfer libyen

SENXIBAR- Bonne nouvelle pour les 180 migrants sénégalais qui étaient en situation difficile ne Libye. Selon le quotidien l'AS, ces candidats à l'émigration sont rentrés, hier, au bercail. Ils sont accueillis à l’aéroport par le Comité National chargé de la gestion des Réfugiés, des Rapatriés et des Personnes Déplacées (CNRRPD) et une délégation de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Ces 180 migrants sénégalais ont été identifiés, en étroite collaboration avec la représentation consulaire du Sénégal pour la Libye, basée en Tunisie et leur retour a été facilité par l’Oim. La Direction générale des Sénégalais de l’Extérieur (Dgse) et l’Oim vont accompagner les migrants dans leurs communautés d’origine, en les assistant dans leur réintégration et en travaillant pour la mise en œuvre d’activités de réintégration, effectives et durables. Pour rappel, 1074 migrants sénégalais ont été assistés dans leur retour volontaire et humanitaire au Sénégal depuis le début de l’année 2018

AAD Senxibar

