Retard dans le paiement des bourses: Quand Ousmane Sonko et quatre députés avaient sonné l'alerte

SENXIBAR- Le patron de PASTEF est très remonté contre le gouvernement après les malheureux incidents survenus à l’Université Gaston Berger (UGB) ayant conduit à la mort de l’étudiant, Mohamadou Fallou Sène. D'après le quotidien l'AS, en décembre 2017 précisément, ils étaient quatre députés de l’opposition à interpeller le gouvernement sur les lenteurs dans le paiement des bourses aux étudiants. Ousmane SONKO regrette alors que leurs alertes soient tombées dans l’oreille d’un sourd. «Nous n’avons pas été écoutés, la politique partisane prenant le dessus sur tout dans ce pays», a-t-il estimé. Pour l’ancien inspecteur des Impôts et Domaines, dans une démocratie sérieuse, cet incident aurait justifié dans un premier temps la démission, volontaire ou forcée, du gouvernement ou, tout au moins, des ministres concernés. Mieux, il indique que «si nous avions une vraie Assemblée nationale et non une majorité d’applaudisseurs, la mise en place d’une commission d’enquête pourrait situer les responsabilités». Selon Ousmane Sonko, il ne s’agit pas seulement de jeter en pâture un agent de gendarmerie, mais de situer la responsabilité des ministères de l’Economie, Finances et du Plan, de l’Enseignement Supérieur et d’Ecobank.

