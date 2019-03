Résultats de la presidentielle: les journalistes avaient raison

Les journalistes ne faisaient pourtant que relayer des résultats affichés devant les bureaux de vote après les dépouillements. Et fort de ces données ils se sont lancés dans des compilations globales pour pouvoir ainsi voir les premières tendances. Une pratique qui n'est pas inédite. La seule nouveauté cette année notée à la télé et dans certains sites en ligne c'est la présentation de ces données sous forme de courbe et diagramme.On s'est rendu compte qu'un certain public voulait entendre les resultats qu'ils voulaient et recusait tout ce qui allait à l'encontre.En fin de compte après la publication des résultats provisoires par la Commission Nationale de Recensement des Votes on se rend que les journalistes n'étaient guère manipulés. Ils n'ont rien inventé. Ils ont juste fait leur travail: faire connaître les resultats des bureaux de vote.