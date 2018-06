Senxibar

Résultats de l'autopsie: Le commerçant de la médina a été torturé à mort

SENXIBAR- On n'en sait un peu plus sur les causes de la mort de Modou DIOP. Le quotidien l'Observateur rapporte que le certificat de genre de mort remis à la famille du commerçant, aux fins d'inhumation, atteste que le défunt a été perdu par "un traumatisme crânien et d'une hémorragie interne".







AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre