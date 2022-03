Restauration à l’Aibd : Exit Secco, place à Lagardère

Le service de catering à l’aéroport Blaise Diagne de Diass (Aibd) change de visage. Secco Catering Food & Beverage Sarl, qui assurait jusqu’ici l’exploitation des restaurants de l’aéroport, a été remercié par Las (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’Aibd. Une rupture de contrat entre Las et Secco intervenue le 1er mars 2022 et qui fait suite à une mise en demeure datant du 10 décembre 2021 adressée à Secco par le directeur général de Las pour le paiement, dans les 30 jours suivants, d’une dette de 754 millions 756 mille 167 francs Cfa.

Las a donc rompu le contrat deux mois après cette mise en demeure, renseigne le journal "le Quotidien" dans sa livraison du jour. Le journal d’ajouter que le marché a finalement été confié à l’entreprise française Lagardère (gérant des free-shops à l’Aibd).

Du côté de Secco, on parle de rupture abusive de contrat. La directrice, Ndèye Mariama Ngom, contactée par "le Quotidien", déclare que son entreprise et son personnel ont été chassés comme des malpropres, sans aucun préavis et qu’une procédure judiciaire est déjà enclenchée contre la direction de Las.