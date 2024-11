«Réseau de femmes de mœurs légères» : Ndoye Bane, l’animateur de Walf, les 30 millions F Cfa et le virage à 180 degrés

Une affaire opposant Mamadou Ndoye Bane, le maire de Pire, à Souhaibou Diop, animateur à Walf Tv, a été appelé ce mercredi à la barre du Tribunal correctionnel de Dakar. Les Échos, qui donne l'information, confie que le premier poursuivait le second pour diffamation et injures.



La plainte de Ndoye fait suite à la vidéo publiée sur Tik Tok et dans laquelle l'animateur soutenait que le plaignant entretenait «un vaste réseau de femmes aux moeurs légères, moyennant le versement de fortes sommes d'argent», explique le journal. Ce n'est pas tout, avance la même source. Qui précise que Diop «est allé jusqu'à dire que [Ndoye Bane] éprouve une haine viscérale [envers] Ousmane Sonko et compagnie». Des déclarations fracassantes qui ont valu à leur auteur ses déboires judiciaires.



Ndoye Bane, estimant que l'accusé a «porté atteinte à son honneur et à sa dignité», lui sert une citation directe. Mais, le plaignant, qui lui réclamait 30 millions de francs Cfa en guise de dédommagement, s'est finalement désisté. L'annonce a été faite par l'avocat de la défense, Me Seyba Danfakha, et confirmée par son confrère de la partie civile, Me Aboubacry Barro. Le juge a ainsi déclaré «l'action publique atteinte», conclut Les Échos.