Reprise des combats de lutte: Les nouvelles règles fixées par les autorités

Ce mardi, Madame le ministre Khady Diène Gaye avait ainsi appelé à une réunion pour étudier les dispositions à prendre pour éradiquer les actes de violence dans l’arène avant la reprise des galas à la fin du ramadan.

Il a été convenu de raccourcir les journées de galas pour finir avant la tombée de la nuit et ainsi pouvoir sécuriser plus facilement le stade et ses alentours. L’heure de démarrage du grand combat a également été fixée à 18H 30.

Par ailleurs, pour éviter le scénario du combat Ama Baldé v Franc où un surplus de billets a été vendu provoquant le chaos aux abords du stade, le nombre de billets imprimé par événement est désormais fixé à 20.000 billets soit 2.000 places de moins que la capacité de l’arène nationale.

Après avoir révélé les différentes mesures, la patronne du sport sénégalais a appelé le CNG et les lutteurs au sens de la responsabilité.