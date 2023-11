Reprise des Cours : Les deux décisions du Conseil académique de l’Ucad

Le conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Dakar), qui s’est réuni hier mercredi, a pris deux décisions. Le recteur Ahmadou Aly Mbaye et les membres du Conseil veulent une reprise des cours en présentiel au plus tard le 30 novembre 2023.



Au moment où les étudiants et le Syndicat autonome des enseignants du Supérieur (Saes) sont en mouvement de grève pour demander la réouverture du campus et le démarrage des cours en présentiel, l’Université cheikh Anta Diop de Dakar a tenu son conseil académique hier mercredi.



La rencontre, présidée par le Recteur Ahmadou Aly Mbaye, avait pour ordre du jour d’examiner le point relatif au calendrier universitaire. Ce, après avoir pris connaissance du rapport du Comité de sécurité de l’Université. Ainsi, le Conseil académique a pris deux décisions.

La première décision est la finalisation des activités pédagogiques de l’année 2022-2023 en distanciel avec l’accompagnement du Rectorat.



La seconde est «la poursuite des travaux du comité de sécurité élargi aux fins de propositions d’un rapport sur les scénarii de reprise en présentiel en tenant compte de l’évolution de l’environnement sécuritaire, au plus tard le 30 novembre 2023», lit-on dans le communiqué de presse