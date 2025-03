Répression et précarité: le FDR accuse l’État-Sonko et appelle à la résistance dans les prochains jours…

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a tiré la sonnette d’alarme sur la situation politique, économique et sociale du Sénégal, près d’un an après l’accession au pouvoir du parti Pastef. Dans une déclaration de sa Conférence des Leaders, le FDR a dénoncé une gestion marquée par une « persécution systématique » des opposants, un « affaiblissement des institutions » et une « crise économique sans précédent ».



Le FDR fustige ce qu’il qualifie de « judiciarisation à des fins politiques », citant la levée de l’immunité de plusieurs députés d’opposition et la multiplication des arrestations d’activistes critiques envers le pouvoir. Il accuse également l’État de restreindre les libertés de déplacement de certains responsables politiques, comme l’ancien ministre Mansour Faye, sans base légale apparente.



Selon le FDR, la gouvernance de Pastef a aggravé la précarité en licenciant illégalement des milliers de travailleurs et en bloquant les paiements de bourses familiales. L’organisation pointe aussi une gestion financière chaotique ayant conduit à une dégradation de la notation souveraine du Sénégal, plongeant le pays dans une crise budgétaire profonde.



Face à cette situation, le FDR exige la fin des « harcèlements politiques », le retrait de la loi interprétative de l’amnistie et l’arrêt des « mesures antisociales » du gouvernement. Il appelle toutes les forces vives du pays à se rassembler pour défendre la démocratie et empêcher « un basculement vers le chaos ». Khalifa Sall et Cie convient ces forces vives à préparer avec eux les réunions et les rassemblements populaires qu’ils comptent organiser dans les prochains jours.