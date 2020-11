Rencontre entre Me Moussa Diop, Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz : nouvelle alliance en vue ?

Me Moussa Diop a rencontré aujourd’hui Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz. Les images ont été publiées sur la page Facebook de l’ancien directeur de la société de transports Dakar Dem Dikk.

« Mes chers compatriotes, sur la demande d’une grande partie d’entre vous, de dignes et patriotiques fils de la Nation se sont retrouvés aujourd’hui autour de l’essentiel : le Sénégal », a annoncé l’ancien président de la coalition Macky 2012.