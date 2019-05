Rencontre de Paris: Les vidéos live seront revues et encadrées sur Facebook

La rencontre a été initiée par Mme Jacinda Ardern Premier ministre de Nouvelle-Zélande et Emmanuel Macron suite à la tuerie de ChristChurch. Réunis hier à Paris, le Sénégal et 25 pays et les géants du net comme Facebook et Google ont lancé l’appel pour agir contre les dérives sur le net. ​Les usagers du réseau social vont noter des changements sur ces plateformes les semaines à venir.