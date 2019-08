Rencontre avec Wade : « Macky est dans les dispositions », Souleymane Ndéné

Réconciliation



Me Abdoulaye Wade et son successeur, Macky Sall peuvent-ils se réconcilier? « Je ne sais pas . On ne peut jamais dire jamais, mais je pense que si tous les deux le souhaiter je ne voix pas de raisons qu’ils ne se retrouvent pas » a répondu Souleymane Ndéné Ndiaye.



Une question de bonne volonté et de timing



« Si le Maréchal Pétain a pu serrer la main d’Hitler en pleine guerre. Je ne pense pas que Macky Sall et le président Wade ne puissent pas se serrer la main » argumente-t-il. Il ajoute aussi « si le président Wade a pu, dès sa prise de fonction, demander au président Diouf d’aller le représenter à une manifestation internationale, alors qu’il n’avait rien à avoir avec lui. Je ne pense pas que Wade et Macky Sall ne puissent pas un jour se retrouver . C’est une question de bonne volonté et de timing. »



La rencontre



Pour la réalisation de cette rencontre, l’ancien premier ministre fait une révélation de taille. « Je sais que le président Macky Sall est dans les dispositions d’aller rendre visite au président Wade », révèle-t-il. Et pour ce qui reste à savoir « c’est comment va-t-il le faire ou quand va-t-il le faire, là il va utiliser sa propre diplomatie. »