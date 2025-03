Remous autour du foncier à Ouakam: le Jaraf Papa Youssou Ndoye menace et alerte…

Ce dernier qui accuse ouvertement des membres de la Communauté Lébou, dont son neveu El Hadji Dione dit Tostao et de hauts placés, invite le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko à intervenir rapidement avant que l'irréparable ne se produit.



"Ce qui se passe dans notre village est inédit. Il est sans précédent. Des soit-disant notables de Ouakam viennent d'user du faux et de l'usage de faux pour tenir, disent-ils, une Assemblée Générale pour me révoquer par ce qu'ils veulent faire main basse sur 4 hectares de terres situé(e)s en face de la Cité El Hadji Malick Sy. Voilà une vraie connerie et une ignorance crasse de la vraie histoire du peuple Lébou. Ils sont illégitimes pour me dégommer. Ce statut de chef coutumier (Jaraf), ce n'est pas un titre usurpé. Je le tiens de mes aïeuls directs qui ont fondé le village de Ouakam en 1601".



C'est en ces propos que le Jaraf Papa Youssou Ndoye a ouvert le bal pour parler des manoeuvres notées au niveau de la gestion du foncier auquel on l'implique et qui défraie la chronique au niveau de la Collectivité Lébou de Ouakam. Et il accuse: "Dans ce pays qui s'appelle le Sénégal, le ridicule ne tue vraiment pas.



Le sieur El Hadji Dione alias Tostao qui se trouve être mon neveu (fils de ma propre soeur) à qui j'avais fait une procuration, me combat avec ses alliés. Il pactise avec des mécontents de la Communauté Lébou et d'autres autorités (ndlr: il cite nommément le nom de Me Lika Bâ) pour me dépouiller de mes prérogatives. Il les amadoue. Ensemble, ils font dans le forcing et la manipulation à outrance. Je lui ai déchu de cette procuration mais, il continue de l'utiliser pour agir selon ses propres intérêts par ce qu'il est tout simplement aidé par des gens véreux. Personne ne peut me révoquer. Qu'ils le sachent une bonne fois pour toutes", dit le Jaraaf de Ouakam qui interpelle les autorités étatiques: "Je suis las d'aller répondre à chaque fois à des convocations de la DSCOS et/ou à la DIC.



Les terres en question sont un patrimoine de la Collectivité Lébou et mon nom figure sur les papiers. D'où ma responsabilité est totalement engagée à tout point de vue. Sur ce, j'interpelle le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre M.Ousmane Sonko. Ouakam fait partie de Dakar qui fait partie du Sénégal. Si rien n'est fait pour rappeler ces gens-là à l'ordre, le réveil risquera d'être brutal. J'alerte sur d'éventuels troubles liés à ce différend. J'ai introduit deux (2) demandes d'audience pour les voir et pouvoir discuter avec eux des problèmes de Ouakam.



Au nom du "Jub-Jubal-Jubanti", je leur invite à intervenir le plus rapidement possible. Les nuages d'un conflit ouvert sont gros", lâche le Jaraf du Grand Cap-Vert qui débusque certains de ses adversaires qui se réclament du Pastef pour légitimer leur forfait : "Ceux qui sont contre moi utilisent un modus operandi : ils se disent militants de Pastef alors que c'est faux. Ils veulent tout simplement entrer dans les bonnes grâces du régime en place pour pouvoir accomplir leur forfait. Ils soutenaient tous le régime du Président Macky jusqu'à le 24 mars 2024. Aujourd'hui, c'est pour des intérêts bassement matériels qu'ils entendent se ranger dans le Pastef".