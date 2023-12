Remous au sein du 12ème Gaindé : Les «Mains propres» pointent du doigt la gestion d’Issa Laye Diop

l’association. On n’a rien vu parce qu’on était logé dans un jardin d’enfants. Pis, on a été délogé le jour de l’ouverture des classes. Baba Tandian, président de la Fédération de basket-ball à l’époque, a même payé le prix du retour pour nous. En 2022, il a révélé à la télé avoir donné 12 millions à Issa Laye Diop et Léopold Nzalé. Juste après, en réunion du Comité directeur, on l’a interpellé sur le sujet mais il a nié. Autre scandale, avant la CAN 2012, à Bata, on a sensibilisé les autorités sur le retard des supporters. Le président Abdoulaye Wade a appelé la délégation et donné 50 millions de FCfa avant de mettre à disposition l’avion présidentiel. Mais il y a eu surfacturation sur surfacturation. Issa Laye a refusé de donner des perdiems aux membres après l’élimination du Sénégal au premier tour. Il y a même eu une bagarre et la police équato-guinéenne est intervenue. Pareil avec Me Augustin Senghor et Cie. C’est là qu’ils nous ont dit qu’il ne restait que 1,3 million Fcfa dans leur sacoche. Pis, 10 millions ont disparu entre Songo Matar Ndiaye, conseiller spécial de Wade à l’époque, et Issa Laye Diop qui ont prétexté le coût d’un droit de stationnement de l’avion présidentiel au Gabon. Le commandant avait même porté plainte contre Songo Matar», dénonce Pape Massal qui a également énuméré d’autres impairs d’Issa Laye lors du Covid-19, la gestion du dernier Mondial qatari où le 12ème Gaindé avait convoyé 100 personnes mais aussi les lettres de sponsoring sans transparence.



«Paco Sénégal Rék» et compagnie refusent de se faire sacrifier au détriment d’autres pour cette Can au moment «l’animation du 12e Gaïndé est gérée par des Béninois, qui signent des contrats allant jusqu’à plus de 2 millions de FCfa». Pour Mamadou Khalifa Ndiaye et Cie, il ne s’agit pas de créer la polémique ou entacher la dynamique de victoires à quelques jours de la CAN, mais d’alerter l’opinion publique tout en appelant à l’union des cœurs.



5 Can et 2 Mondiaux sans une seule facture



Membre fondateur du 12ème Gaindé, Léopold Nzalé a apporté son soutien au «12ème Gaindé Mains propres» à travers un message audio estimant que c’est un combat n’est nullement motivé par la prochaine Can mais que l’association n’est plus ce qu’elle aurait dû être par la faute d’une seule personne : Issa Laye Diop, qui, au départ, n’avait promis de faire qu’un seul mandat. «Nous n’avons pas de problème avec lui. Ce combat a été mené pendant plus de 10 ans. Car on ne peut accepter 16 ans de présidence respecter les textes, sans statut ni règlement intérieur car il y avait la limitation de mandat. Il a fait 5 CAN et 2 Mondiaux sans qu’il y ait une seule facture. Pendant ce temps, la Fédération dépose son rapport au ministère des Sports juste après chaque campagne. Son départ est devenu une demande sociale», a déclaré l’ancien chargé de communication du comité.