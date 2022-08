Réhabilitation Le Dantec : Le cancérologue Abdoul Aziz Kassé dénonce l’attitude de certains aventuriers

Le professeur Abdoul Aziz Kassé dénonce une campagne de manipulation et de bourrage des consciences dans le processus de réhabilitation de l’hôpital Aristide Le Dantec.

Invité de ‘’La Matinale’’ d’iRadio, le cancérologue évoque que ce sont les mêmes personnes qui ont réclamé des solutions qui tentent de discréditer le projet pour des intérêts inavoués.

Selon lui, la question de fond relève d’une solution qui a été réclamée et «les médecins, les syndicalistes et différentes personnes qui ont tordu la main à l’autorité pour qu’on le fasse dans la précipitation en s’invitant dans l’agenda politique».

Pour le Pr. Kassé, ‘’il est temps que ça s’arrête, cette façon de faire où des aventuriers, des gens qui ont un agenda politique viennent s’inviter dans un truc et poussent à la précipitation et derrière, critiquent les solutions qu’eux-mêmes ont données. Vous croyez que c’est l’autorité qui a dit qu’il faut amener un tel à Dalal Jamm, un autre ici ou là ? Ce sont des personnels de santé qui le leur ont dit et ils le font’’, a-t-il fait savoir, tout en soutenant qu’il y a suffisamment de gens compétents dans le gouvernement ou dans l’Administration sénégalaise capables de chercher des fonds pour construire assez vite.