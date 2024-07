Redressement fiscal : saisie des biens du groupe Summa pour vente

Le bras de fer s’intensifie entre la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID) et le groupe Summa, maître d’œuvre de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), du stade Abdoulaye-Wade ainsi que le Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) et Dakar Arena, entre autres grands projets d’infrastructures au Sénégal.



Libération rapporte que le fisc, exécutant une décision de justice, a procédé à la saisie de biens de l’entreprise turque : Des camions, des engins, des centrales à béton, des pelles hydrauliques et mécaniques, des chargeurs, des bulldozers, des grues,…pour le recouvrement de plus de 23 milliards de francs CFA dont Summa serait redevable.



Selon le journal, le groupe a déposé un recours contre la vente des objets saisis.