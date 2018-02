Flash actualité - Dernière minute

Reculade: La vérification du carnet de vaccination contre la fièvre jaune "suspendue, jusqu'à nouvel ordre" (Officiel)

SENXIBAR- Pour le renforcement du système de surveillance épidémiologique, le gouvernement du Sénégal avait décidé de procéder à une vérification systématique du carnet de vaccination contre la fièvre jaune à l’arrivée à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Avant de se rétracter hier dans un communiqué pour indiquer que la vérification du carnet de vaccination contre la fièvre jaune aux frontières est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Cette décision a été prise suite à une concertation entre le ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires et du ministère de la Santé publique et de l’Action sociale (MSAS), rapporte le communiqué parvenu à «L’As».

AAD Senxibar

