Recrudescence des accidents : Le ministre des transports dévoile des mesures

Recrudescence des accidents : Oumar Youm annonce la mise en place d'une brigade mixte de sécurité routière

18 mai 2019



Renouvellement du parc trop vétuste, former les automobilistes et mettre en place une brigade routière mixte sont entre autres les mesures qui seront prises. "Le permis de conduire ne doit pas être délivré à n’importe qui, il faut qu’il passe d’être un permis de la mort" selon le ministre Oumar Youm.Les chiffres font froid dans le dos: 120 morts entre janvier et mai. Trop c’est trop et il faut que l’hécatombe sur les routes s’arrête. Le permis de conduire ne doit pas être délivré à n’importe qui, il faut qu’il passe d’être un permis de la mort.