Recours devant le Conseil : Ces 4 points que Amadou Bâ reproche à Bassirou Diomaye

Quelques heures après le dépôt du recours de Amadou Bâ contre des candidats à la présidentielle de 2024, on en sait un peu sur la nature de ses réclamations.



On en sait un peu plus sur le contenu du recours déposé par Amadou Bâ contre certains candidats. En effet, pour ce qui est de Bassirou Diomaye Faye, les réclamations du candidat de Benno portent sur quatre points.



Il lui reproche une «appartenance à une entité politique dissoute» ainsi que « Production de fausses pièces devant le conseil constitutionnel».



Pour Amadou Bâ, la coalition qui porte la candidature de Bassirou Diomaye Faye est irrégulièrement constituée. Il reproche aussi une «Non appartenance au parti ou à la coalition qui l'a investi.»

Ce sont les quatre griefs que Amadou Bâ porte à l’encontre de Cheikh Tidiane Dièye aussi. Le candidat de Benno estime que M. Dièye est est Président de la plateforme Avenir Biniou Beug qui est un membre actif de l'ex parti Pastef et de la coalition Yewi Askan wi.



Pour Amadou Bâ, «l'appartenance de cette plateforme à un Parti Politique dissout et à une coalition de parti politique Yewi Askan wi l'ayant porté aux élections départementales sanctionnées par une victoire dans le département de Ziguinchor, est incontestable».



Et donc, dit-il, en intégrant une Entité regroupant des personnes indépendantes alors que la plateforme Avenir Biniou Beug est membre actif de l'ex parti PASTEF et de la coalition Yewi Askan BI, «le sieur DIEYE a fait une fausse déclaration».



Qu’en dira le conseil constitutionnel ? «Focus sur le recours béton du candidat Sonko ! Je suis presque sûr que les 7 sages prendront leurs responsabilités devant le Peuple et devant l’histoire, car soit ils renforcent la justice, soit ils l’enfoncent», a préféré dire El Malick Ndiaye, responsable des «Patriotes» sur les plateformes numériques.