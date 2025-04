Rapports entre Augustin Senghor et le nouveau gouvernement : Les révélations de Ferdinand Coly

La décision du nouveau gouvernement de refuser la prolongation de contrat d'Aliou Cissé souhaitée par Augustin Senghor annonçait la couleur d'une collaboration délicate entre le président de la Fédération sénégalaise de football et le nouveau régime. Proche de Macky Sall, qu'il a publiquement soutenu, le maire de Gorée s'est vu fragilisé par les nouvelles autorités.

Une relation en dents de scie que l'ancien international sénégalais Ferdinand Coly, interrogé par Jeune Afrique, a constaté. « Ce n’est pas l’entente parfaite. Je n’inventerais rien en disant que les rapports entre Senghor et l’ancien régime, incarné par Macky Sall, étaient plus fluides. Et je ne vous apprendrais rien non plus en vous disant qu’au Sénégal, mais pas seulement, le politique a tendance à regarder de près les affaires du football », fait savoir le latéral droit de la "Génération 2002".

Lors des élections des représentants africains au conseil de la Fifa, Senghor n'avait bénéficié d'aucun soutien du nouveau gouvernement. A l'inverse, la ministre des Sports lui a demandé des comptes en août dernier sur la gestion financière de l'instance en 2022.