Rapport du comité technique sur la gestion du foncier : L'annulation de plusieurs lotissements annoncée

Vous m'avez fait parvenir, par lettre citée en référence, les rapports du Comité Technique chargé de faire la situation de la gestion du foncier dans différents lotissements à Dakar et dans certaines localités de l'intérieur du pays.



Je félicite le Comité pour la qualité du travail accompli.







Après la réception des rapports reçus concernent les lotissements de Hangar des Pelerins, BOA, Recasement 2, EOGEN et EOGEN-Extension, Pointe Sarène, Ndiébène-Gandiole, les PUD de Guédiawaye, Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh, Mbour IV et Nouvelle-Ville de Thiès, le comité technique sur la gestion du foncier rend ses premières observations.





« Je marque mon accord pour la mise en application des recommandations formulées aux fins d'apporter les mesures de correction pour chaque lotissement ou aménagement.



Concernant, les lotissements de EOGEN et EOGEN-Extension, implantés sur une zone militaire, je vous instruis de prendre les dispositions pour leur annulation. Vous étudierez la possibilité de relocaliser le projet pour le stade municipal de Ouakam sur une partie desdits lotissements », lit-on sur la note adressée au ministère des finances.





De même, le comité explique que toutes les attributions faites sur la partie entre l'océan et la VDN des PUD de Guédiawaye et Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh doivent être annulées, les équipements publics réimplantés dans les aménagements.