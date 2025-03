Rapport de la Cour des comptes : ce que la BCEAO compte faire

Le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi, s’est prononcé sur le rapport de la Cour des comptes qui pointe, notamment un maquillage des comptes publics entre 2019 et mars 2024. «La situation du Sénégal est connue. Les nouvelles autorités ont joué sur la transparence parfaite», a déclaré l’Ivoirien, repris par L’Observateur, dans des propos tenus lors de la session ordinaire du Comité de politique monétaire de l’institution.



Jean-Claude Kassi de poursuivre : «L’essentiel, c’est d’avoir toutes les informations et de les intégrer dans nos données. Elles [les autorités sénégalaises] se sont engagées à aller de l’avant avec des réformes pour corriger les erreurs et manquements. Nous, notre rôle, c’est de les aider à mettre en place leurs politiques.»