Rapport Freedom House sur la liberté : Le Sénégal redevient « Libre » en 2025

Depuis 1973, Freedom House, sorti la semaine dernière, évalue l’état des droits politiques et des libertés civiles dans le monde. Son rapport annuel, « La liberté dans le monde », est la référence la plus consultée et citée sur les tendances mondiales en matière de démocratie. Sous Diomaye-Sonko, le Sénégal retrouve son statut de « Libre », mais sous Macky…



Le rapport repose sur des évaluations chiffrées et des analyses descriptives couvrant 195 pays et 13 territoires, avec un total de 208 pays et territoires examinés par des experts indépendants.



Le Sénégal redevient « Libre » en 2025

Selon Freedom House, le Sénégal est l’une des démocraties électorales les plus stables d’Afrique, ayant connu des transitions pacifiques du pouvoir depuis 2000.



Dans le rapport 2025, le Sénégal est classé « Libre » avec un score de 69/100 :



Droits politiques : 30/40

: 30/40 Libertés civiles : 39/60

Le Sénégal retrouve ainsi une position plus favorable en 2025, mais cette évolution souligne le contraste avec la période précédente, où des atteintes aux libertés démocratiques avaient suscité des inquiétudes.



Cependant, ce statut contraste avec les classements des années précédentes, sous la présidence de Macky Sall :



2024 : « Partiellement libre » – 67/100 (Droits politiques : 28/40, Libertés civiles : 39/60).

: – (Droits politiques : 28/40, Libertés civiles : 39/60). 2023 : « Partiellement libre » – 68/100 (Droits politiques : 29/40, Libertés civiles : 39/60).

: – (Droits politiques : 29/40, Libertés civiles : 39/60). 2022 : « Partiellement libre » – 68/100 (Droits politiques : 29/40, Libertés civiles : 39/60).

: – (Droits politiques : 29/40, Libertés civiles : 39/60). 2021 : « Partiellement libre » – 71/100 (Droits politiques : 29/40, Libertés civiles : 42/60).

: – (Droits politiques : 29/40, Libertés civiles : 42/60). 2020 : « Partiellement libre » – 71/100, après une rétrogradation de « Libre » à « Partiellement libre », en raison d’une érosion des libertés politiques.

Un contexte marqué par des tensions sous Macky Sall

Le rapport souligne que sous l’ancien régime, le Sénégal a été marqué par des tensions politiques, notamment avec la dissolution du parti PASTEF d’Ousmane Sonko et des restrictions accrues sur l’expression politique et la participation électorale.



Par ailleurs, Freedom House évalue chaque pays selon plusieurs critères :



Le processus électoral

Le pluralisme politique et la participation

Le fonctionnement du gouvernement

La liberté d’expression et de croyance

Les droits d’association et d’organisation

L’ État de droit

L’autonomie personnelle et les droits individuels