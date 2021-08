Rappel à Dieu de Habré : sa dépouille inhumée à Dakar selon son épouse

Le Président Habré reposera en terre sénégalaise, une terre d'Islam. Une annonce de son épouse, via son avocat Me François Serres. Selon un communiqué suite à l'annonce du décès du Président Habré, le porte-parole du gouvernement tchadien a parlé de la possibilité pour la famille du Président Habré de rapatrier son corps en précisant qu’aucun hommage ne lui sera rendu. Mais dans le document, la famille précise n'avoir rien demandé au gouvernement tchadien, et, un jour viendra où le Président Habré sera entièrement réhabilité, et, tout ce qu'il a fait pour son pays, sera reconnu. Illustre homme d'État, ajoute la même source, Habré a beaucoup fait pour son pays et le peuple tchadien. « Ce jour-là, il reposera en terre tchadienne, avec dignité, respect, considération et, avec tous les honneurs dûs à son rang et à ce qu'il a été toute sa vie. Telle a été toujours sa volonté et celle de sa famille ». Aujourd'hui, conclut le document, en respect à sa mémoire et les idéaux qu'il a défendus toute sa vie ; il reposera par conséquent en terre sénégalaise, une terre d'Islam. »