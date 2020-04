Rapatriement dépouilles au Sénégal : Et si l’Etat résolvait l’équation Ndiaye Doss…

Sa dépouille est toujours attendue aussi bien par ses proches que par ses confrères, encore éplorés par sa disparition.



Mais avec les nouvelles mesures d’interdiction annoncées par le ministre de la Santé, concernant le rapatriement des dépouilles de Sénégalais décédés du Covid-19, force est de se demander ce qu’il en sera du cas Mamadou Ndiaye Doss.



Même s’il est vrai que le décès du journaliste du groupe D Média n’a rien à voir avec la pandémie, n’empêche sa situation a été rendue plus difficile par la suspension des vols au niveau des compagnies aériennes et par la fermeture des frontières et autres aéroports.