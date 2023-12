Radié des listes électorales : le Tribunal de Dakar demande la réintègration de Ousmane Sonko

Ousmane Sonko et ses partisans peuvent crier victoire et jubiler. Le Juge du tribunal de Grande instance de Dakar vient de confirmer la décision prise il y a quelques semaines par son collègue de Ziguinchor et cassée, le 17 novembre, par la Cour suprême. Cette dernière avait, d’une certaine manière refilé la patate chaude au Tribunal de Grande instance de Dakar qui vient de déclarer la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales nulle et a demandé sa réintégration sur les listes électorales. Une décision juste et respectueuse des règles de droit, de la démocratie, selon Me Ciré Clédor Ly, un ds avocats de l’opposant au micro de iradio.