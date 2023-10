Radiation des listes électorales : Sonko saisit la Cour suprême et le tribunal de Ziguinchor

Ousmane Sonko se bat sur deux fronts pour contester sa radiation des listes électorales. Ses avocats ont, en effet, déposé deux recours en ce sens ce lundi. L’un devant la Cour suprême et l’autre au tribunal de Ziguinchor.



Les conseils du leaders de Pastef ont saisi la chambre administrative de la haute juridiction d’un référé liberté pour contester le refus de la Direction générale des élections (DGE) de délivrer au mandataire de leur client les fiches de parrainage pour la présidentielle de février 2024.



Le second recours porte justement sur la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales, raison invoquée par la DGE pour refuser de mettre à sa disposition des formulaires de parrainage. Selon Source A, la notification de l’exclusion du leader des Patriotes du processus électoral, effective depuis 20 septembre, lui est parvenue ce lundi. Le journal rapporte que, munis de ce document, les avocats du président de Pastef ont saisi le même jour le tribunal de Ziguinchor pour contester ses effets.



La même source rappelle que le tribunal de Ziguinchor a été choisi «puisque c’est dans cette ville que s’est inscrit l’ancien inspecteur des Impôts et Domaines sur les listes électorales».