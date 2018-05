Senxibar

REVELATION: Dakar a besoin de 375 millions de litres par jour, selon le ministre de l'Hydraulique Mansour Faye

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mansour Faye dans un entretien accordé à l’Observateur, a révélé que Dakar a besoin de 350 à 375 millions de litres par jour, selon la période.



"Keur Momar Sarr touche particulièrement la capitale. Dakar représente plus de 70% des besoins en eau potable du périmètre de l'hydraulique urbain, soit une production située entre 350 millions de litres et 375 millions de litres par jour, selon la période. De ce fait, nous avons poté pour la planification, à l'horizon 2035, voire 2050.



Un schéma directeur de mobilisation des ressources a été élaboré. Dans le cadre de cette vision, nous avons deux projets phares que la Sones est entrain de réaliser: la troisième usine de traitement de Keur Momar Sarr et la première usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles. La première a une capacité quotidienne de 100 millions de litres, la deuxième, un capacité de 50 millions de litres extensible à 100 millions de litres. Il est intéressant de rappeler que le Sénégal a réalisé près de 300.000 branchements sociaux, soit la moitié des abonnements."

AAD Senxibar

