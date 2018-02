Sport

REACTIONS: ME SENGHOR FIER DE ’’POUVOIR PORTER LA VOIX’’ DU SÉNÉGAL À LA CAF

Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a fait part, après son élection au Comité exécutif de la CAF de sa "satisfaction" et de sa "fierté" de porter "la voix du Sénégal" dans ce gouvernement de l’instance dirigeante du football africain.



"Après huit ans de présence dans les Commissions de la CAF, c’est avec de fierté qu’on accède au Comité exécutif afin d’y porter la voix du Sénégal", a réagi le président de la FSF, félicitant tous les acteurs du football national.



Me Augustin Senghor a été élu membre du Comité exécutif de la CAF à l’occasion de la 40-ème assemblée générale qui a eu lieu ce vendredi à Casablanca (Maroc).



Selon lui, "c’est aussi leur élection et je tiens aussi à remercier les autorités politiques de notre pays et de la CAF pour leur soutien constant à cette élection".



"Mais aussi, je me félicite de l’esprit consensuel qui a prévalu dans la zone ouest A et qui a fait que j’ai été le seul candidat", a-t-il rappelé, soulignant que tous les autres présidents de la zone auraient pu faire acte de candidature.



"Et à ce niveau, je tiens à féliciter le président de la CAF et son Comité exécutif qui ont voulu que je les rejoins dans cette instance’’, a-t-il indiqué. Le président de la FSF a souligné que ce sera pour lui, un moyen d’apporter sa contribution dans l’œuvre de consolidation du développement du football africain.



"Je vais en toute humilité apporter ma pierre à cet édifice", a-t-il souligné, indiquant que ce sera une mission lourde à porter. "Je me mets au service du football africain pour travailler à ce qu’il aille de l’avant", a-t-il par ailleurs ajouté.



A l’image de Me Augustin Senghor, trois autres dirigeants, en rapport de la décision de la Confédération africaine de football de mettre fin au cumul des mandats, ont été élus dans ce Comité exécutif. Il s’agit du Burkinabé Sita Sangaré, du Libyen Jamel El Jaafi et du Centrafricain Edouard Ngaissona.

AAD Senxibar

