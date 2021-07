Qui de Pfizer ou d'AstraZeneca est le plus efficace contre le variant Delta ?

L'épidémie de Covid-19 nous file entre les doigts, les nouveaux cas ne cessent d'augmenter en France. Santé publique France décompte 21.539 cas confirmés entre le 20 et le 21 juillet dernier. La plupart, environ 80 %, sont attribués au variant Delta. Ultra contagieux, il se propage vite malgré l'accélération de la campagne vaccinale depuis les annonces sur le pass sanitaire. De plus, les variants ont la fâcheuse tendance à échapper au système immunitaire, ce qui se traduit par une réduction minime de l'efficacité des vaccins.

Le variant Delta ne fait pas exception. La toute dernière publication de The New England Journal of Medicine indique que les vaccins de Pfizer et d'AstraZeneca perdent de leur efficacité pour prévenir les formes symptomatiques de la Covid-19 attribuées au variant Delta.

Les cas et les contrôles

Cette étude est portée par le ministère de la Santé du Royaume-Uni et plusieurs universités du pays, dont celle d'Oxford. Plutôt qu'une étude de cohorte, les scientifiques ont utilisé l'approche du "test-negatif case-control". L'effectif est scindé en deux groupes, les cas et les contrôles. Les cas sont des personnes ayant développé des symptômes de la Covid et dont l'infection a été confirmée par un test PCR, pour le variant Alpha ou Delta. Les personnes du groupe contrôle ne sont pas vaccinées. Au total, l'étude intègre 19.109 cas, dont 14.387 dus au variant Alpha et 4.272 au variant Delta. Ces données ont été extraites des registres nationaux anglais de vaccination le 16 mai 2021.