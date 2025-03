Qualifications Coupe du monde 2026 / Zone Afrique : l’Égypte et le Maroc pour consolider leurs premières places, duel Soudan/Sénégal, le Nigeria dos au mur

La cinquième journée des qualifications de la Coupe du monde 2026 démarre ce mercredi. Si l’Égypte et le Maroc sont solidement installés en tête de leurs groupes respectifs, la Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre, veut aussi conforter sa première place. En revanche, le Nigeria, vice-champion d’Afrique, n’a plus le droit à l’erreur s’il veut préserver ses chances de qualification.

Première nation africaine à avoir participé à la Coupe du monde (1934), l’Égypte est bien partie pour décrocher son billet pour la prochaine édition. Leaders du groupe A avec quatre points d’avance sur la Guinée-Bissau, Mohamed Salah et ses coéquipiers ont l’occasion de consolider leur position en affrontant l’Éthiopie (5e, 3 pts). Deuxième au classement, la Guinée Bissau effectue un déplacement périlleux à Freetown pour défier le Sierra Leone(4ème,5pts). Dans l’autre match du groupe, le Burkina Faso ( 3ème,5pts) qui accueille Djibouti, doit impérativement gagner s’il veut rester dans la course pour la qualification.

Dans le groupe B, le choc entre le Soudan et le Sénégal s’annonce décisif. Leader du groupe, le Soudan devra résister aux Lions de la Teranga (2e, 8 pts), qui ambitionnent de s’emparer de la première place avant de recevoir le Togo. Dans les autres rencontres, la RD Congo (3e, 7 pts) accueille le Soudan du Sud (5e, 2 pts), tandis que le Togo (4e, 3 pts) reçoit la Mauritanie (6e, 1 pt).

Le groupe C promet une lutte serrée entre le Rwanda (1er, 7 pts), l’Afrique du Sud (2e, 7 pts) et le Bénin (3e, 7 pts). Le Rwanda affronte un Nigeria (5e, 3 pts) dos au mur et obligé de réagir. L’Afrique du Sud, qui reçoit le Lesotho, et le Bénin, en déplacement au Zimbabwe, espèrent un faux pas rwandais pour prendre les commandes du groupe.

Dans le groupe D, le Cameroun, leader et favori pour la qualification, tentera de conforter sa place face à l’Eswatini, lanterne rouge avec zéro point. Deuxième avec 7 points, la Libye accueille l’Angola (4e, 6 pts) avec l’ambition de s’installer en tête du groupe. Le Cap-Vert (3e, 7 pts) reçoit pour sa part l’île Maurice (5e, 4 pts) et nourrit les mêmes ambitions.

Dans le groupe E, le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, semble bien parti pour décrocher le ticket unique du groupe. Les Lions de l’Atlas (1ers, 9 pts) se déplacent à Niamey pour affronter le Niger (2e, 6 pts). Les deux autres matchs du groupe sont annulés en raison des forfaits du Congo et de l’Érythrée, qui devaient affronter respectivement la Tanzanie (3e, 6 pts) et la Zambie (4e, 3 pts).

Dans le groupe F, la Côte d’Ivoire (10 pts) mène la danse, mais les Éléphants devront se méfier d’un déplacement périlleux au Burundi (3e, 7 pts). Le Gabon (2e, 9 pts), qui reçoit les Seychelles, suivra cette rencontre avec attention. En cas de faux pas ivoirien et de victoire des Panthères, ces derniers pourraient prendre la tête du groupe. La Gambie (5e, 3 pts) reçoit le Kenya (4e, 5 pts) et se doit de l’emporter pour rester en course.

Dans le groupe G, l’Algérie (1re, 9 pts) se déplace au Botswana (3e, 6 pts). Deuxième, le Mozambique (9 pts) accueille l’Ouganda (5e, 6 pts), tandis que la Guinée (4e, 6 pts) reçoit la Somalie, lanterne rouge avec zéro point.

Dans le groupe H, la Tunisie, leader, se rend à Monrovia pour affronter le Liberia (3e, 7 pts) dans un déplacement qui s’annonce compliqué. En cas de faux pas des Aigles de Carthage, la Namibie (2e, 8 pts), en déplacement au Malawi (4e, 6 pts), pourrait en profiter pour prendre la tête en cas de victoire. Dans l’autre rencontre, la Guinée équatoriale (5e, 3 pts) accueille Sao Tomé-et-Principe (6e, 0 pt).

Enfin, dans le groupe I, la surprise vient des Comores (1res, 9 pts) qui dominent la poule. Mais les Cœlacanthes devront se méfier du Mali (4e, 5 pts), un adversaire de taille. Le Ghana (2e, 9 pts), qui reçoit le Tchad (6e, 0 pt), espère en profiter pour prendre la première place, tout comme Madagascar (3e, 7 pts), en déplacement en Centrafrique (5e, 4 pts).

Programme 5ème journée

Mercredi 19 mars 2025

Eswatini – Cameroun (Groupe D)

Liberia – Tunisie (Groupe H)

République centrafricaine – Madagascar (Groupe I)

Jeudi 20 mars 2025

Mozambique – Ouganda (Groupe G)

Zimbabwe – Bénin (Groupe C)

Sierra Leone – Guinée-Bissau (Groupe A)

Cap-Vert – Maurice (Groupe D)

Malawi – Namibie (Groupe H)

Gambie – Kenya (Groupe F)

Libye – Angola (Groupe D)

Gabon – Seychelles (Groupe F)

Comores – Mali (Groupe I)

Vendredi 21 mars 2025

Botswana – Algérie (Groupe G)

Guinée équatoriale – São Tomé-et-Príncipe (Groupe H)

Burkina Faso – Djibouti (Groupe A)

RD Congo – Soudan du Sud (Groupe B)

Rwanda – Nigeria (Groupe C)

Afrique du Sud – Lesotho (Groupe C)

Ghana – Tchad (Groupe I)

Burundi – Côte d'Ivoire (Groupe F)

Éthiopie – Égypte (Groupe A)

Guinée – Somalie (Groupe G)

Niger – Maroc (Groupe E)

Samedi 22 mars 2025

Togo – Mauritanie (Groupe B)