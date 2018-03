Senxibar

QUAND LA GAMBIE SE JOUE DE NOS DOUANIERS

La ligne qui sépare les deux pays, tracée par les puissances coloniales, est à la fois réelle et imaginaire





Les attaques du ministre gambien du Tourisme, Hamat Bah, s’inscrit dans la continuité des agissements de l’etat contrebandier qu’est la gambie. Au lieu de développer son industrie locale, ce petit pays ne fait que du négoce international et de la réexportation pour faire entrer plus de 500 milliards cfa de marchandises frauduleuses/an sur le marché national à travers nos frontières poreuses. Un terrorisme financier que la Douane sénégalaise veut combattre pour exiger de nos frères gambiens qu’ils s’adaptent aux contextes économique et sécuritaire. Hélas, le ministre gambien n’en a cure !



En pleine crise gambienne, notre dirpub MON prédisait que l’éventuel départ de Yaya Jammeh du pouvoir allait ouvrir une boite de Pandore, lâchant la corde au cou de ce peuple indiscipliné que seul l’ancien homme fort avait su discipliner. La preuve par Hamat Bah, le ministre gambien du Tourisme, lors de la journée de l’Intégration organisée entre le Sénégal et la gambie. A Karang, à la frontière entre les deux pays, l’homme n’a pas mis les gants de la diplomatie et du bon voisinage pour s’attaquer ouvertement et vigoureusement aux dirigeants et au peuple sénégalais. « Au Sénégal, vous parlez trop ! après chaque élection, au lieu de vous mettre au travail, vous passez tout votre temps à faire de la politique. On parle trop au Sénégal ! » a-t-il assené devant le ministre Mbagnick Ndiaye. « La démocratie, ce n’est pas des insultes. en plus, on raconte tous les jours du n’importe quoi à travers les médias. L’intégration dont on parle n’est pas possible avec autant de tracasseries routières » a-t-il assommé. Jusque-là, rien à dire bien à ces arguments qui recèlent une part de vérité. Malheureusement, Hamat Bah s’est laissé aller à des débordements pour attaquer un corps paramilitaire qui n’a rien de politique. « Pour passer les frontières sénégalaises, même sans bagages, vous payez de l’argent. La douane sénégalaise est horrible ! Du temps de Jammeh, il y avait plus de 200 postes de contrôle entre Banjul et Basseh, mais on a tout supprimé. Si vous faites 100, on fait 1000 postes. Nous sommes prêts à faire des efforts pour assurer une libre circulation des personnes et des biens, mais du côté du Sénégal, rien ! Il faut arrêter les discours et intégrer les deux peuples… » a-t-il fait mine de suggérer



LA GAMBIE, UN ETAT CONTREBANDIER



Le ministre gambien Hamath Bah a dû oublier que l’intégration des deux peuples est une réalité bien qu’il semble l’ignorer. Or, n’eut été cette intégration, Yaya Jammeh ne serait jamais chassé du pouvoir par les forces armées sénégalaises. Il est vrai que la ligne qui sépare les deux pays, tracée par les puissances coloniales, est à la fois réelle et imaginaire.



D’ailleurs, c’est pour cela que les douaniers sénégalais la surveillent dans le cadre de leur mission de lutte contre le trafic de bois, d’or, de marchandises. et les contrebandiers gambiens, profitant de la coopération économique entre les deux peuples et de la souplesse des mesures de dédouanement à l’importation, ne cessent de s’affranchir de cesrègles voire de les violer. aux propos discourtois du ministre Hamat Bah, quelques précisions s’imposent : le Sénégal et la Gambie sont certes un seul peuple, mais avec deux Etats. Les deux pays partagent le même espace de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) mais la gambie n’est pas membre de l’Union economique et Monétaire Ouest africaine (Uemoa). Malgré sa non-intégration au sein de l’Uemoa, les échanges commerciaux et monétaires se font librement entre les deux pays. D’ailleurs, certains expertise demandent pourquoi la Gambie ne compte pas rejoindre l’Uemoa.



La réponse se trouve dans le fait que la Gambie ne vit que du commerce de la réexportation vers le Sénégal. en clair, les commerçants gambiens importent des marchandises d’Angleterre, de Chine etc. pour les réexporter vers le Sénégal. et comme la Gambie n’est pas membre de la zone monétaire cfa, elle utilise et abuse de ce levier monétaire que constitue son dalasi pour attirer les commerçants sénégalais. Profitant de cette coopération douanière de « tolérance », les commerçants gambiens font perdre plus 500 milliards fcfa/an à l’économie nationale à cause de la fraude et la contrebande.



Dans le cadre de la Cedeao, c’est le Schéma de Libéralisation des échanges (Sle) qui est en vigueur à travers les mécanismes d’origine : Produits entièrement obtenus (agricoles, artisanat...), produits industriels agréés et produits industriels non agréés. Pour les deux dernières catégories, du fait de son absence de production industrielle, la Gambie n’a donc pas intérêt à promouvoir leur développement et s’en limite au négoce qui est une forme de commerce de la paresse. Comme quoi, s’il ne dépendait que de la Gambie, les postes douaniers n’allaient pas exister. Car la fraude à l’importation et à la réexportation via la Casamance nourrit bien l’économie gambienne. Par contre, le Sénégal, lui, a besoin d’une force douanière et de ses soldats pour protéger son tissu industriel et son territoire monétaire.



Pour rappel, l’intégration économique est l’étape ultime bien que les pays membres de l’espace communautaire soient dans le processus à travers le « Sle » de la Cedeao. Par conséquent, les douanes sénégalaise et gambienne demeurent et restent séparées et les droits et taxes (DD, TVa) sont nationaux. Mieux, le mécanisme de libre pratique (Mlp) où les droits de douanes sont communautaires n’est pas encore en vigueur entre les deux pays. Tout cela pour dire quoi ? Que la Téranga sénégalaise ne doit pas servir de prétexte au ministre gambien Hamat Bah pour bafouer notre dignité et s’attaquer à nos braves soldats de l’économie. En effet, après l’épisode Macron qui a voulu nous traiter de menteurs en essayant de confondre nos plus hautes autorités par une question des plus saugrenues : (Vous-êtes combien d’écoliers dans la salle ?), Mister Erdogan s’y est mis en traitant d’enfants nos ministres devant le président de la République, voilà un ministre gambien qui s’illustre par des propos désobligeants après s’être joué de notre Douane. Il a dû oublier que les soldats et douaniers sénégalais ont versé leur sang lors des opérations « Fodé Kaba I » et « Fodé Kaba II » destinées à rétablir la légalité constitutionnelle en Gambie. et ont failli le faire avec…« Fodé Barrow I » ! Dans tous les cas, l’honorable Hamat Ba doit un peu au Sénégal d’être ministre aujourd’hui dans son pays…

